Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması, parti iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türk dünyasının ortak geleceği ele alındı.

“KKTC’NİN TÜRK DÜNYASINDAKİ YERİ GÜÇLENİYOR”

Başbakan Üstel, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından Azerbaycan ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirterek, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu güçlü iradenin tarihi önem taşıdığını söyledi.

Üstel, “Bugün Azerbaycan’da devlet protokolüyle karşılanıyor, kardeş ülkemizin her kapısında aynı samimiyet ve desteği görüyoruz. Bu tablo, Türk dünyasında KKTC’nin görünürlüğünün ve saygınlığının giderek arttığının en somut göstergesidir” dedi.

İÇERİŞEHİR’DE KKTC RÜZGARI ESTİ

Bakü’nün tarihi İçerişehir bölgesinde düzenlenen KKTC Kültür Etkinliği’ne de değinen Üstel, Kıbrıs Türk kültürünü ve mutfağını Azerbaycan halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kültürel temasların halklar arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini vurgulayan Üstel, kurulan kültür köprüsünün eğitim, ekonomi, turizm ve ticaret alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açacağını kaydetti.

"UBP–YENİ AZERBAYCAN PARTİSİ–AK PARTİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Ulusal Birlik Partisi, Yeni Azerbaycan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki temasların her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Üstel, gençlik ve kadın kolları başta olmak üzere parti teşkilatları arasında yeni ortak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

“ARTIK BİR MİLLETİN ÜÇ DEVLETİYİZ”

Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Üstel, “Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak artık bir milletin üç devleti anlayışıyla hareket ediyoruz. Halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’a ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov’a KKTC’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.