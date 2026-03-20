Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti.

Lefkoşa Elysium Park’ta gerçekleşen etkinlikte Başbakan Üstel ve eşine, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan eşlik etti.

Tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada tüm Kıbrıs halkının, yüce Türk dünyasının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başbakan Üstel, bazı Müslüman ülkelerin bayramın sevincini yaşayamadığına dikkat çekti.

Üstel, bölgedeki savaşlardan etkilenen Müslüman halkların, Ramazan ayı ve Bayramı olduğunu bile anlayamadıklarını söyleyerek, “Biz, Kıbrıs Türk halkı olarak savaşlara karşıyız; barıştan yanayız.” vurgusu yaptı.

Bölgedeki savaşlardan KKTC’nin de etkilendiğini belirten Üstel, Rum kesiminin “çığırtkanlık yaparak ve tehlike altındayız” diyerek, Avrupa Birliği'nden destek istediğini hatırlattı.

Rum tarafındaki “işgalci” söylemlerini eleştiren Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin, garantörlük hakkını kullanarak KKTC’nin halkı ve güvenliği için F-16'la, gemiler ve hava sistemleri ile adaya geldiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, halka seslenerek, “Rahat olun, müsterih olun, KKTC’nin, rahat, huzurlu ve Türkiye'nin güvencesi ile güvenliği altında yoluna devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Bir millet, üç devletin evlatlarıyız.” diyen Üstel, Azerbaycan’a da hayırlı Nevruzlar ve Ramazanlar diledi.