Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde devlet erkânı ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu bayramlaşma, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk bayramlaşma oldu.