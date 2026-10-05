UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ziyamet, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi ve Erenköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Bizim siyaset anlayışımız nettir. Söz vermekle yetinmeyiz, verdiğimiz sözü esere dönüştürürüz” diyen Üstel, “Geçmişin yarım bıraktıklarını tamamladık, yıllardır bekleyen projeleri birer birer hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

52 yıl sonra Karpaz–Zafer Burnu Yolu’nun tamamlandığına dikkat çeken Üstel, “Yeni Erenköy Okulu’nu bitirdik. Karpaz Pamuklu Hastanesi’ni hayata geçiriyoruz. 110 hanelik sosyal konut projemizin başvurularını başlattık” dedi.

Üstel, “Biz söz verdik, sözümüzü yerde bırakmadık. Ne söylediysek yaptık, neye başladıysak tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Bizim siyasetimizin adı eser, hizmet ve icraattır” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“UBP varsa eser vardır. UBP varsa hizmet vardır. UBP varsa KKTC vardır. İktidarımız sürecek, istikrar sürecek, hizmetler büyüyecek.”

Üstel, seçimlere ilişkin mesaj vererek, "Sizlerin desteğiyle Ulusal Birlik Partisi yine birinci parti olarak seçimleri tamamlayacak. Yine hükümette olacak. Yine siyasi istikrarı sağlayacak” dedi.