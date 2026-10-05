Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Biz hazırız. Halkımızın bize vereceği sorumluluğun hakkını verecek, bu ülkeyi hep birlikte daha yaşanılası bir geleceğe taşıyacağız” dedi.

Sıla Usar İncirli, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, CTP’nin seçimlere hazır olduğunu vurgulayan İncirli, halktaki değişim iradesine dikkat çekti. Halkın, hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu doğrudan CTP’ye vereceğini söyleyen İncirli, ülkedeki “kötü gidişatın artık sona ereceğini ve ülkeyi ortak akılla hep birlikte geleceğe taşıyacaklarını” belirtti.

İncirli, şu ifadeleri kullandı:

“Biz hazırız. Halkımız da yeni döneme hazır. Bu kötü gidişat sona eriyor, bu karanlık dağılıyor.

Önümüzde büyük bir sorumlulukla yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Ama halkın güçlü değişim iradesi, ortak umudu ve her geçen gün büyüyen toplumsal uzlaşı kararlılığımızı güçlendiriyor.

6 Aralık’ta halkımızın güçlü bir iradeyle, hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu ve ülkeyi yönetme sorumluluğunu doğrudan bize vereceği açıkça görülüyor.

Biz bu sorumluluğu kimseyi dışarda bırakmadan, kapsayıcı bir şekilde, ortak akılla, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak taşımaya hazırız. 6 Aralık’a kadar çok çalışacağız. 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız. Halkımızın bize vereceği sorumluluğun hakkını verecek, bu ülkeyi hep birlikte daha yaşanılası bir geleceğe taşıyacağız.”