Başbakan Ünal Üstel, Damızlık Küçükbaş Hayvan Alımına İlişkin Kredi Paketi'nin detaylarını açıkladı.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, ülkede uzun yıllar gerçekleştirilemeyen projeleri ve reformları gerçekleştirmeye, halka uzun yıllardır yapılmayan destekleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

“Bu destekler kapsamına giren, küçükbaş hayvan üreticilerimize yönelik önceden müjdesini ve sözünü verdiğimiz bir kredi desteğini daha yarın başlatarak hem sözümüzü yerine getiriyoruz hem de üretene sahip çıkmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullanan Üstel, Damızlık Küçükbaş Hayvan Alımına İlişkin Kredi Paketi’nin, 6 ay geri ödemesiz, yıllık yüzde 21 faizli, 36 ay vadeli, aylık eşit taksitli veya banka ile yapılacak mutabakat çerçevesinde 3-6-12 ayda bir eşit taksitli olacağını vurguladı.

Bu krediler için bankalarda üçüncü kişilere ödenenler hariç, faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacağını kaydeden Üstel, “Küçükbaş hayvan varlığımızı ve dolayısıyla küçükbaş süt üretimini artırmak için başlattığımız destek paketinden, ülkemiz şartlarına elverişli, hastalıklardan ari ve sertifikalı damızlık küçükbaş hayvan ithal etmek isteyen ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınacak gerekli şartları karşıladığını ve alımına onay verilen hayvan sayısını da gösteren belgeye sahip gerçek ve tüzel kişiler faydalanabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Üstel, ülkenin en önemli simgelerinden biri olan hellimin, tescil şartlarını da göz önünde bulundurarak, küçükbaş varlığını artırmak, sürü ıslahını geliştirmek, ette ve sütte kaliteyi artırmak, rekabet edebilirliğin önünü açmak adına ortaya koydukları kredi paketinin, hayvancılığa ve tarımın geneline verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Destek paketinin tüm üreticilere hayırlar getirmesini dileyen Üstel, halkın tüm kesimlerine desteklerin artarak devam edeceğine işaret etti.

Kredi için başvuruda bulunulabilecek bankalar şöyle:

“Albank Ltd.; Creditwest Bank Ltd.; K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.; Kıbrıs Kapitalbank Ltd.; Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.; Nova Bank Ltd.; Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.; Türkiye İş Bankası A.Ş.; Yakındoğu Bank Ltd.”