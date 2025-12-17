KKTC’nin 42’nci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Kasım ayında açılan “Zamanın Baskısı” sergisi, 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile Kültür Dairesi iş birliğinde düzenlenen ve yayıncılığın 62 yıllık hafızasını çağdaş sanatla buluşturan sergide; linol, gravür, serigrafi, monoprint, seramik ve dijital baskı gibi farklı tekniklerle üretilen eserler sanatseverlerle buluşturuldu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açıklamada, serginin kapanışının ardından “Zamanın Baskısı II” sergisiyle bu kavramsal yolculuğun devam edeceği belirtildi. Yeni sergide Mine Okur, Raif Kızıl, Gökhan Okur, Erdal Aygenç, Selçuk Yalovalı, Umut Germeç, Mert Şardu, Mustafa Öztunç, Gamze Anıl ve Kadir Selçuk Yaşa’nın eserlerinin yer alacağı bildirildi.

Öte yandan açılışı 19 Kasım’da gerçekleştirilen sergideki seçili eserlerin, BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde oluşturulan “Zamanın Baskısı” sürekli sergi koridorunda izlenmeye devam edeceği kaydedildi.