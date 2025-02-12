Başbakan Ünal Üstel bu sabah etkili olan dolu yağışının Karpaz’da hasara yol açması nedeniyle, Erenköy- Karpaz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Üstel, Belediye binasında Erenköy-Karpaz ve İskele belediye başkanları, doludan zarar gören köylerin muhtarları ile bir araya gelerek görüştü, çalışmalar ve hasarlar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda İçişleri, Bakanı Dursun Oğuz ile Afet Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

Başbakan Üstel toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, beklenmedik bir zamanda sabaha karşı saat 06.30’da merkezi Yenierenköy olan ve çevresindeki köyleri de etkileyen dolu yağışının gerçekleştiğini ifade etti.

-Dolu kalınlığı 50 cm'ye kadar ulaştı

Başbakan Üstel dolu kalınlığının bazı bölgelerde 20, bazı bölgelerde ise 50 cm’ye kadar ulaştığını, Yenierenköy’ün içinden ve civarından geçen yolların tamamen araç trafiğine kapandığını, sabahın erken saatlerinde Erenköy-Karpaz ve İskele belediye başkanları ve İskele Kaymakamı ile istişare edilerek bölgeye araç gereçlerin gönderildiğini, yolların açıldığını, ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kaymakamlık ve muhtarlarla iş birliği içerisinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Özellikle Yenierenköy’de büyük bir dolu yağışı yaşandığını, öğle olmasına rağmen dolu örtüsünün kalkmadığını kaydeden Üstel, belediye kaymakamlık ve Sivil Savunma’dan bilgi aldığını, çalışmaların devam ettiğini, konu ile ilgili tekrar bilgi alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, doludan zarar gören Yenierenköy, Sipahi ve Adaçay’a geçmiş olsun dileklerini yineledi.