Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Esin Leman Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi binasında gerçekleşen kabulde, Başbakan Üstel, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, başarılar diledi.



Başbakan Üstel ayrıca, Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser’den okul hakkında bilgi aldı. Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser de, Esin Leman Lisesi’nin 3 yıldan beri eğitim verdiğini dile getirerek, okulun ilk mezunlarını geçen yıl verdiğini kaydetti.

Okulun rağbet gören bir okul olduğunu anlatan Eser, okulun sportif faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda hediye teatisi yapıldı.