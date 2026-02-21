Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, ülkemiz hafta süresince önceleri atmosferdeki soğuk ve nemli, sonrasında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bugün hava yer yer hafif yağmurlu, yarın ve pazartesi yer yer sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerinde ise parçalı veya az bulutlu geçecek.

Sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ve çarşamba günü güney ve batı yönlerden esecek.