Başbakan Ünal Üstel, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan ve içinde Türk vatandaşları da olan 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine, İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Üstel’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gazze’de yaşanan ağır insani dramı dünyaya duyurmak ve bölge halkına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülere yönelik bu müdahale, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Yardım misyonundaki bir sivil gemiye yapılan bu saldırı asla kabul edilemez.

Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman adaletin ve insan haklarının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Uluslararası toplum, bu tür hukuk dışı eylemlere karşı artık sessiz kalmamalı ve gerekli adımları atmalıdır.

Kıbrıs Türk halkı adına, gemide bulunan tüm gönüllülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum”