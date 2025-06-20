Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ercan Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, sözlerine başlamadan önce Cevdet Yılmaz’ı bir kez daha KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başbakan Üstel, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşliğin, Karşılıklı güvenin ve ortak kalkınma iradesinin ne kadar sağlam temellere dayandığını zaten dünya biliyor. İşte bugün bir kez daha burada buluşmamız, bu gönül bağlarının açık bir tescilidir” dedi.

“İlişkileri ileriye taşımak adına elimizden gelen her şeyi yaptık”

“Hükümete geldiğimiz günden bugüne, Türkiye ilişkilerini olduğu yerden daha da ileriye taşımak adına elimizden gelen her şeyi yaptık” açıklamasını yapan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım da takdir edecektir ki, bu ilişkiler belki de tarihimizin en üst noktasına çıkmış durumdadır. Karşılıklı sevgiye, saygıya ve güvene dayalı bu ilişkilerin en somut göstergelerinden biri, Türkiye Hükümeti’nin Hükümetimizin her daim yanında durması ve her koşulda bizlere destek vermesidir.

Bu noktada; Bize yapmış oldukları katkılardan ve destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a da teşekkür ediyorum.”

“21 milyar TL gibi çok güçlü bir kaynak elde edildi”

Başbakan Üstel, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın geçtiğimiz aylarda imzalanmasına işaret ederek, “KKTC’nin, 26 yıl sonra yapılan 5 yıllık kalkınma planı dikkate alınarak hazırlanan bu antlaşma kapsamında yaklaşık 21 milyar TL gibi çok güçlü bir kaynak elde edilmiştir. Bu kaynağı, kamu altyapımızı güçlendirmek, halkımıza daha çağdaş hizmet sunmak, üretimi ve istihdamı artırmak için kullanmaya başlamış durumdayız” açıklamasını yaptı.

Üstel, “Bu anlaşma; bir destek protokolünden öte, devletimizi geleceğe hazırlayan, halkımızın refahını önceleyen, kurumsal kapasitemizi güçlendiren bütünlüklü bir kalkınma planıdır. Bu destek, “biz kardeşiz” beyanının sadece sözde kalmayarak gerçek hayata dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel, “Dolayısıyla Sayın Yılmaz’ın da sıklıkla ifade ettiği: “Kıbrıs Türk halkının huzurunu, refahını ve güvenliğini Türkiye’deki vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz” cümlesi bizim için sadece diplomatik bir cümle değil, kardeşliğimizin özü, siyasi duruşumuzun açık ifadesidir” diye konuştu.

Başbakan Üstel, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünya ile kucaklaşma yolculuğuna başlamıştır ve bu yolculuğa devam etmektedir. Ancak dünya ile kucaklaşmak için dünya standartlarında bir devlet yönetimine, refah düzeyine, altyapıya ve hizmet kalitesine ulaşmamız da şarttır.

Hükümet olarak 2026–2027 yılı vizyonumuz da budur. Hedefimiz, KKTC’nin tüm altyapı eksikliklerini tamamlayarak onu dünyaya hazır hale getirmektir.

Sağlık

Sağlık alanında, Lefkoşa Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok yeni yatırım hayata geçiyor. Girne Devlet Hastanesi tamamlandı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanemizin renovasyonu başlıyor, Güzelyurt Devlet Hastanemiz tamamlanıyor. Karpaz Hastanemizin temellerini çok yakın bir zamanda atacağız. Böylelikle vatandaşlarımız artık çok daha donanımlı, daha erişilebilir bir sağlık sistemine kavuşmuş olacaklar.

Ulaşım

Ulaşımda; Girne Doğu Çevre Yolları, Batı Çevre Yolları, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Değirmenlik-Girne Dağ Yolu, Karpaz Yolu ve köy yolları gibi projelerle ülkemizin dört bir yanını daha güvenli ve hızlı erişilebilir hale getiriyoruz.

Bunların birer laftan ibaret olmadığının ve mutlaka gerçekleşeceklerinin belki de en büyük ispatı, şu anda içinde bulunduğumuz yeni Ercan Havalimanıdır. Yani Ercan Havalimanı’nın yeni terminali hem yüzümüzü hem vizyonumuzu yansıtan bir eserdir.

Enerji

Enerji güvenliğimiz için de kritik bir adım attık. Türkiye ile aramızda kurulacak elektrik enterkonnektör hattı, maliyetleri azaltacak, arzı güvence altına alacak, çevreci ve sürdürülebilir bir altyapıyı mümkün kılacaktır.

Tarım

Tarım sektöründe; narenciye işleme tesislerinden Soğuk hava depolarına, sulama sistemlerinden üretici desteklerine kadar birçok proje kırsal kalkınmanın temelini oluşturuyor.

Turizm

Bunları çok kısa bir sürede hizmete sokmaya kararlıyız. Turizm ve kültürel tanıtım faaliyetlerimiz Türkiye ile koordineli yürütülüyor. Bu yıl için ayrılan özel bütçeyle, KKTC’nin uluslararası marka değerini artırmak, yeni destinasyonlara ulaşmak ve kültürel mirasımızı tanıtmak için kapsamlı kampanyalar yürütüyoruz.

E-devlet

Dijital dönüşümle birlikte kamu hizmetlerini daha şeffaf, daha hızlı ve daha çağdaş hale getiriyoruz. e-Devlet uygulamalarımız gelişiyor; mobil altyapımız güçleniyor. Aynı zamanda gençlerimize yönelik eğitim, AR-GE ve girişimcilik destekleriyle kalkınmanın insan kaynağını inşa ediyoruz.

Ekonomi

Gençlerimize yönelik ilk evim kredileri ve sosyal konut projelerimiz devam ediyor.

Kadınlarımızın ekonomiye katılmaları adına her türlü destek paketini devreye sokuyoruz. Başlatılan bu projeler tamamlandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem devletsel kurumları hem de altyapısı ile dünyada hak ettiği saygın yeri mutlaka kazanacaktır. Yani Sayın Yılmaz’ın sürekli şekilde ifade ettiği gibi; bu çalışmalar yalnızca yatırım değildir.

Kıbrıs sorunu

Aynı zamanda “uluslararası statümüzü yükseltme” ve “haklı davamızı tüm dünyaya duyurma” yönünde önemli adımlardır.

İşte bu önemli ziyarette Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla devam eden bu projeleri ve başlatacağımız yeni projeleri ele alacağız. Aynı zamanda KKTC halkımızın refah seviyesinin daha da ileriye taşınması adına neler yapabileceğimizi konuşacağız.

Bu ziyaretin bir önemli yönü daha var. Biliyorsunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son beş yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğü iki devletli çözüm vizyonumuzu tüm dünyaya anlatmaya devam ediyor. Bu ziyaret, inanıyorum ki; Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün tanınmasını ortaya koyan bu vizyonun dünyaya bir kez daha güçlü bir irade ile duyurulmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu vesileyle; Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve onun şahsında Anavatan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ziyaretin, ortak irademizi pekiştiren, halkımıza güven veren, devletimize güç katan bir duruş olmasını temenni ediyorum ve yineliyorum: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz, Türkiye ile kurduğumuz bu iş birliğini finansal değil, yaşamsal görüyoruz. Bu ilişkileri, tarihi, kültürel ve stratejik bir kardeşlik olarak görüyoruz. Ve bunu daha da ileriye taşımaya kararlıyız.”

Mülkiyet meselesi… “Bizim ava vatanımız var”

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs’ın KKTC’de kalan Rum mallarına ilişkin tutuklamalarına dikkat çekerek, “Unuttukları bir şey var; KKTC’nin ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardır, bizleri hiç yalnız bırakmayan Sayın Cevdet Bey var” diye konuştu.

Ünal Üstel, bir kez daha Cevdet Yılmaz’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.