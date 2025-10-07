Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Kardeş Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi, Türk dünyasının dayanışma ruhunu, ortak hedeflerini ve geleceğe yönelik stratejik vizyonunu en güçlü şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Gebele’de yer almasının, yalnızca kardeşlik bağlarının değil; Kıbrıs Türk halkının varlığının, kimliğinin ve egemenliğinin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunun açık bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

“Bu durum, Türk dünyasının ortak iradesinin, dayanışmasının ve kararlı duruşunun güçlü bir tezahürüdür” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'İki devletli adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum' sözleri, yalnızca güçlü bir dayanışma mesajı değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini temel alan vizyonun, uluslararası ve Türk dünyası alanda giderek daha güçlü bir şekilde yer bulduğunun teyididir.

Bu kararlılığın, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın zirve öncesinde yaptığı değerlendirmelerde de güçlü biçimde yansıması, Türk diplomasisinin Kıbrıs meselesine yaklaşımındaki ilkesel tutarlılığın ve Kıbrıs Türk halkına duyulan sarsılmaz desteğin açık bir göstergesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın kararlı liderliği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sarsılmaz desteği ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın vizyoner diplomatik yaklaşımı ile, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve devletimizin meşruiyetini savunma kararlılığımızı her zeminde sürdüreceğiz.”