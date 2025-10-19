Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı.

Başbakan Üstel oyunu, eşi Zerrin Üstel ile birlikte saat 10.45’te Alsancak İlkokulu'ndaki 156 no'lu sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra basına açıklama yapan Üstel, bugün ülkede demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını vurguladı.

Üstel, “Yarım asırdır devam edem eden seçimlerimizde her zaman halkımız dünyaya örnek olmuştur. Bugün de aynı şevkle, aynı olgunlukla barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içerisinde demokrasimize yarışır bu şekilde halkımız iradesini sandığa yansıtılacaktır.” dedi.

- “Büyük bir olgunluk içerisinde, saygılı, kardeşlik duygularının ön planda olduğu bir kampanya süreci yaşadık”

Büyük bir olgunluk içerisinde, birbirine saygılı, kardeşlik duygularının ön planda olduğu güzel bir kampanya sürecinin yaşandığını kaydeden Üstel, bundan dolayı halka teşekkürlerini sundu.

Aday olan ve emek veren tüm adaylara başarılar dilediğini belirten Üstel, gün boyunca sandıklarda çalışacak görevlilere, siyasi parti temsilcilerine ve emniyet kuvvetlerine de teşekkürlerini iletti.

Başbakan Üstel, bugün kampanya süreciyle aynı güzellikte bir seçim günün yaşanacağına inanç belirterek, halkın serbest iradesinin sandığa yansıtmasıyla seçimde kazanacak ismin halk, devlet ve vatan olacağını; dünyaya mesaj verileceğini ifade etti.

Üstel, seçimin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.