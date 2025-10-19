Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim sonuçları ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olması diledi.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu, Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda 157 numaralı sandıkta kullandı.

Tatar oyunu kullanması ardından basına yaptığı açıklamada, seçim sonuçları ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olması diledi. Tatar'ın oy kullanma sürecini yerli basın yanında Türkiye ve Rum basını da takip etti.

Bugünün önemli bir gün olduğunu ve cumhurbaşkanlığı için oyunu, okuduğu ilkokulda kullandığını ifade eden Tatar, dünyada yaşayan tüm Kıbrıslı Türklere, vatandaşlarına selam gönderdi, devletin ve egemenliğin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkını kutlayan ve “Nerelerden nerelere geldik” diyen Tatar, babasıyla, 1974 öncesinde de oy verilen döneme yönelik anılarını dile getirdi.

Tatar, bugün 777 sandıkta görev alan herkese teşekkür ederek, “Vatandaşlarımız oylarını kullansın ve irade ortaya çıksın, geleceğimizi tayin etme ve geleceğimize yön vermek için halkımız oy kullansın, demokrasi ve devlete bağlılık için, iradenin ortaya çıkması adına oyunuzu kullanın” dedi.

Halkın vicdan muhakemesi yapıp, milli değerler, maneviyat, devlet ve geleceğe sahip çıkmasını isteyen Tatar, geleceğe yönelik belirsizliklerin, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksızlıklardan, izolasyonlardan dolayı olduğunu vurguladı.

Tatar, bugün sonuç ne olursa olsun ülke için hayırlı olacağına inanç belirterek, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürüyeceğini kaydetti ve basına ilgisinden dolayı teşekkür etti.