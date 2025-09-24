Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile biraraya geldi.

Görüşmede hükümet ortakları, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile Ankara’da bir araya geldik. Görüşmemizde, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolümüz kapsamında istikrarlı bir şekilde yürütülen proje ve hizmetleri değerlendirdik. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir yelpazede devam eden ortak çalışmalarımızın, Kıbrıs Türk halkının refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz paylaşımını “Türkiye olarak, KKTC’nin kalkınma hedeflerini desteklemeye, adada iki devletli çözümü savunmaya ve kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için her alanda dayanışmamızı artırmaya devam edeceğiz” sözleriyle sürdürdü.

Başbakan Üstel ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür eden Cevdet Yılmaz, yapıcı iş birliğinin artarak sürmesini temenni etti.