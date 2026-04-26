Başbakan Ünal Üstel, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul ve İdare düzenlemeleri ile çalışma hayatına ilişkin 5 ayrı yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, amaçlarının kamu maliyesini güçlendiren, adaleti esas alan ve vergisini düzenli ödeyeni ödüllendiren bir sistem kurmak olduğunu belirterek, “Vergisini düzenli ödeyen kazanacak, peşin ödeyen daha fazla kazanacak. Devlet güçlenecek, halk hizmet kazanacak." dedi.

Başbakan Üstel, söz konusu yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklamasında, “Kimsenin kuşkusu olmasın hükümet olarak; Devlete karşı sorumluluğunu yerine getiren her vatandaşın ve işletmenin yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

-Yeni düzenleme…

Yeni düzenlemeyle mevcut %5 düzenli ödeme indiriminin korunduğunu ve buna ek olarak, 2025 vergisini ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlere ilave %5 indirim yani toplamda yüzde 10 indirim sağlanacağını açıklayan Üstel, “bu sistemle devlet gelirlerinin daha erken tahsil edilmesi sağlanacak, kamu hizmetleri daha güçlü ve kesintisiz şekilde sürdürülecektir” dedi.

Öte yandan, yalnızca düzenli mükellefi değil, ekonomik şartlar nedeniyle ödeme düzeni bozulan vatandaşları da gözeten bir yaklaşım ortaya koyduklarına işaret eden Üstel, şunları kaydetti:

“2025 yılı vergilerini peşin ödeyen mükelleflere de yüzde 5 indirim imkanı tanınarak yeniden sisteme kazandırılmaları hedeflenmektedir.

Gelir vergisinde ve KDV’de 36 aylık kesintisiz ödeme yapanlara uygulanan yüzde 5 indirim uygulaması daha gerçekçi hale getirilerek 34 aya indirilmektedir. Böylelikle bir ay gecikme yaşayan mükelleflerimiz de korunacaktır.

Amacımız, iyi niyetli sistem dışında bırakmak değil, yeniden düzenli yapıya dahil etmektir.”

-Ücret ve harçlara güncelleme…

Başbakan Üstel, uzun yıllardır güncellenmeyen bazı ücret ve harçların da bugünün şartlarına uygun hale getirildiğini belirterek, “Hükümet olarak, belirsizliğe değil kurala, kayıt dışılığa değil denetime, adaletsizliğe değil dengeye inanıyoruz.

Attığımız bu adımların ortak hedefi; daha adil, daha güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmaktır.

Vergisini düzenli ödeyen kazanacak, peşin ödeyen daha fazla kazanacak. Devlet güçlenecek, halk hizmet kazanacak." Ifadelerini kullandı.