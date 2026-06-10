İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Karşılıklı hediye teatisi de yapılan görüşmede Oğuz, Çiftçi’ye Conifa Euro 2026 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birinci gelen KKTC Futbol Milli Takımı’nın formasını takdim etti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile heyetini bakanlıkta misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihsel ve kardeşlik ilişkisine işaret eden Oğuz, Türkiye’nin KKTC’nin gelişmesi adına her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine hep destek olduğunu, özellikle iç güvenlikle ilgili meselelerde temaslarda bulunduklarını belirten Oğuz, iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Göçle mücadele konusunda KKTC’nin önemli yol aldığını belirten Oğuz, Türkiye’nin desteğiyle Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulduğunu anımsattı.

Ülke iç güvenliği ve sınır kapıları güvenliğiyle ilgili son model teknolojinin ülkeye gelmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktaran Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanlığı ile iş birliklerinin devam edeceğini yineledi.

-Çiftçi

TC İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, bakanlıklar arası iletişim ve iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretlerinin maksadının da bakanlıklar arasındaki iş birliklerini artırmak olduğunu söyleyen Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine verdikleri öneme işaret etti.

“İki ülke arasındaki iş birliğini ne kadar geliştirirse karşılıklı güvenliğimizi de o kadar arttırmış, güvenliği daha da pekiştirmiş olacağız.” diyen Çiftçi, iş birliği yapılabilecek çok çeşitli alanlar olduğunu ve bu alanları yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Çiftçi,“İnşallah karşılıklı atacağımız adımlarla, bu iş birliğini, güç birliğini daha da geliştirmiş, pekiştirmiş olacağız.” dedi.

Çiftçi'nin heyetinde Konya Milletvekili, KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı İletişim Müşaviri Hasan Öymez, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekât Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Mehmet Çatal yer alıyor.