Başbakan Ünal Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK) atamalarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete sürecinde teknik bir hata ortaya çıktığını belirterek, bu hatanın bazı çevreler tarafından siyasi gerilim ve polemik alanına çekilmek istendiğini söyledi.

Üstel, “Oysa gerçek nettir. Hükümetimiz, tespit edilen eksikliği gecikmeden düzeltmiş, kamuoyunu açık biçimde bilgilendirmiştir. Hata yapılmış olabilir; ancak bu hata gizlenmemiş, sorumluluğu üstlenilmiş ve düzeltilmiştir. Yönetim anlayışımız, kusursuzluk iddiası üzerine değil; şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğru adımı zamanında atma iradesi üzerine kuruludur.” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı makamının Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni doğrudan ilgilendiren kararlar öncesinde hükümetle istişareyi daha da artırmasının sürecin sağlıklı ilerlemesi ve kararların gecikmeden hayata geçirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Üstel, bu yaklaşımı “ortak aklı büyütme ve çözümü hızlandırma çağrısı” olarak değerlendirdi.

“Kişisel değerlendirmeler ya da kurumsal mesafeler üzerinden değil; üniversitenin geleceği, öğrencilerin hakları ve yükseköğretimin sürdürülebilirliği üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir. Hükümet olarak beklentimiz, bu hayati konuda istişarenin güçlenmesi ve karar süreçlerinin hız kazanmasıdır.” diyen Üstel; hükümetin şeffaflık, sorumluluk ve çözüm odaklılık temelinde hareket etmeye ve DAÜ ile ülkenin geleceğini önceleyen adımları atmaktan geri durmamaya devam edeceğini vurguladı.

Üstel, hükümet olarak DAÜ’nün daha fazla yıpranmaması adına çözüm üretme sorumluluğuyla hareket ettiklerini de aktararak, bu sorumluluğun devletin tüm anayasal makamları tarafından da aynı hassasiyetle paylaşılması gerektiğini belirtti.

Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi köklü ve stratejik kurumlarla ilgili alınan kararların hukuka ve usule tam uyum içerisinde, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde yürütülmesinin tüm makamların ortak sorumluluğu olduğunu da vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi özelinde uzun süredir devam eden yapısal ve yönetsel sorunlara yönelik alınması gereken ivedi kararların geciktirilmesinin üniversitenin akademik, mali ve kurumsal yapısına ciddi zararlar verme riski taşıdığını belirten Üstel, DAÜ’nün mevcut durumunun hızlı, kararlı ve eşgüdüm içinde atılacak adımları zorunlu kıldığını kaydetti.