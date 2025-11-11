Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan–Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Üstel, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türkiye’ye başsağlığı diledi, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Üstel,

Azerbaycan–Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üstel'in ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Azerbaycan–Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor; yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum"