Başbakan Ünal Üstel, yangınlara karşı duyarlılık çağrısı yaparak, alınacak tedbirler, gösterilecek hassasiyetle çocuklara daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakılabileceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, konuyla ilgili yazlı açıklamasında ülkede son günlerde yaşanan yangınlara dikkat çekerek, bu olayların herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.

Sıcak hava koşullarının yangın riskini ciddi şekilde arttırdığını hatırlatan Ünal Üstel, “Hepimiz biliyoruz ki yangınlara karşı alınacak tedbirler ve göstereceğimiz hassasiyet, çocuklarımıza bırakacağımız daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre anlamına gelmektedir” dedi.

-“Verilen emek kıymetli ve unutulmaz”

Son günlerde meydana gelen yangınlarda, canlarını ortaya koyarak fedakarca görev yapan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na, Orman Dairesi’ne, Polis Teşkilatı’na, itfaiye ekiplerine, yerel yönetimlere, arama kurtarma derneklerine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı askerlerine, emekçilere ve gönüllülere teşekkür eden Başbakan Üstel, verilen emeğin kıymetli ve unutulmaz olduğunu vurguladı.

Üstel, yangınlarla mücadelede verilen her emeğin geleceğe bırakılan bir nefes anlamına geldiğini de kaydetti.