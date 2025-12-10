Cumhuriyet Meclisi, 2 milyar 725 milyon 229 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

7 saate yakın saat süren görüşmelerin ardından kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

-Şahali

Bütçe üzerine söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, hükümetin haklarını ve yetkilerini bilmeden hareket ettiğini savunarak, son günlerde buna bazı bürokratların da dahil olduğunu söyledi.

CTP milletvekili Salahi Şahiner’in dün Meclis’te yaptığı konuşmaya işaret ederek, Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürü’nün Şahali’ye yanıt verdiğini ancak bunun kamu görevlileriyle ilgili yasanın ihlali olduğunu söyledi. Şahali, Başbakan’ın bu konuda gereğini yapmasını istedi.

Son 2 gündür ülkede etkili olan yağışlara işaret eden Şahali, bu yağışların baraj ve göletlerin ıslahındaki zafiyeti gün yüzüne çıkardığını söyleyerek, bu ihmalle yurttaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını ifade etti.

Şehir Planlama Dairesi ile ilgili de konuşan Şahali, artan nüfusa, yapılaşmaya ve fiziki değişime rağmen bu dairenin bütçesinin artırılmadığını belirtti.

İnsan kaynağı ve teknik kapasite bakımından desteklenmeyen daireden nasıl planlama beklendiğini de soran Şahali, “Şehir Planlama Dairesi, bakanın ve hükümetin ilgisine muhtaç şekilde yoluna devam edecek zaten nüfusa dair veri olmadığı için bu dairenin planlama yapması da mümkün değil” dedi.

İmar planlarına değinen Şahali, 5 yıldır bekleyen Lefke İmar Planı’nın neden yürürlüğe girmediğini sorarak, Dikmen İmar Planı’na da dokunulmasını istedi.

Erkut Şahali, bu imar planlarının da yürürlüğe girmesiyle yürürlükteki imar planlarının 7 olacağını dile getirerek, hükümeti gereğini yapmaya çağırdı.

Barajlardaki durumu da değerlendiren Şahali, her düşen yağmur tanesinin feraha dönüşmesinin mümkün olduğunu, bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında bütçe rakamlarına da işaret eden Şahali, “2026 bütçesi değişim ihtimalini bünyesinde barındırmıyor. Hükümette bugünden yarına en küçük değişim sağlayacak irade de kaynak da yok” dedi.

-Özdenefe

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Şahali’nin Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürü ile ilgili açıklamasına işaret ederek, ülkede liyakat ve siyasi etikle ilgili sorun yaşandığını söyledi.

Özdenefe, “Seçilmiş vekillere, devletin bürokratı değil bir partinin görevlisi gibi cevap verilmesi kabul edilemez” diyerek bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

Son 2 günde ülkede yaşananlara işaret eden Özdenefe, Şehir Planlama Dairesi’nin kapasitesinin artırılması, yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu kadar sınırlı kapasiteyle dairenin ihtiyaçları karşılması, görevini yerine getirmesi mümkün değil” dedi.

Lefke ve Dikmen’le ilgili imar planlarının yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Fazilet Özdenefe, yeni trendin emirname yenilenmesi olduğunu söyleyerek, bu uygulamayı eleştirdi.

Taşkın riskleriyle ilgili haritanın tamamlanması gerektiğini de belirten Özdenefe, son birkaç günde felaketten gelen suyun avantaja çevrilebileceğini ancak bunun da başarılamadığını kaydetti.

Dere yataklarına müdahaleyle ilgili bir yetki karmaşası yaşandığını, bunun da netleştirilmesi gerektiğini söyleyen Fazilet Özdenefe, “Haritada olmayan ya da 50 yıldır akmayan dereler ansızdan akmaya başlıyor… Ülke genelinin ve geçmiş kayıtların değerlendirilmesi gerek. Doğru koordinasyonla bunlar yapılabilir… Fazla bütçeye gerek de yok” diye konuştu.

Belediyelerle ilgili de konuşan, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdenefe, “Belediyeler Reformu” altında belediyelerin önemli kısmının imarla ilgili yetki konusunda sürecin dışında tutulmasının doğru olmadığını söyledi.

Turizmdeki politikaları da eleştirerek, keyfi anlayışla turizmin lokomotif sektör olamayacağını söyleyen Fazilet Özdenefe, “Turizm tek sepete kaydırıldı. Ülke turizmine yazık ediyorsunuz” dedi.

Tatil evlerinin kiralanmasıyla ilgili yasayı da eleştiren Fazilet Özdenefe, turizmin tek tipleştirilmek istendiğini söyledi.

Pandemi öncesi ülkeye İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinden turist geldiğin ancak bu sayıların giderek düştüğünü dile getiren Fazilet Özdenefe, İngiltere pazarıyla bağları hükümetin kopardığını savundu.

Güney Kıbrıs’ın İngiltere pazarını elinde tutmak için ciddi çaba sarf ettiğini dile getiren Fazilet Özdenefe, KKTC’ye de Türkiye’den turist geldiğini, onların da 5 yıldızlı casinoları tercih ettiğini ifade etti.

“Casino turizmini unutalım, bundan vazgeçelim” demediklerini, 3-4 yıldızlı otellerin bitirildiğini söyleyen Özdenefe, “Önemli olan turizmin sürdürülebilir olmasıdır… Bununla ilgili bir gaileniz yok dediğimde kırılıyorsunuz ama yok…” diye konuştu.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkede kurumsal kapasitenin zafiyete uğradığını, her alanda liyakat sorunu yaşandığını belirtti.

Son iki-üç gündür yaşananlara işaret eden Baybars, “2026 süslü sözlerle geçirilecek bir yıla benziyor” diyerek Turizm Bakanlığı’nın bütçesini eleştirdi.

Baybars, son 8-10 yıldır Turizm Bakanı olan Fikri Ataoğlu’nun “Enkaz devraldık” da diyemeyeceğini belirterek, bakanlığın kaynaklarının hoyratça kullanıldığını savundu.

Ülkesel fizik plana göre yapılması gerekenlere değinen Baybars, “Doğal afetlerin, sel felaketlerinin yaşandığı bu dönemde bile kişiye özel uygulamalarla taşkın riski olan bölgelere izin vermeye, dilediğiniz alanı imara açık hale getirmeye devam ediyorsunuz” dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili nasıl önlemler alındığını, tarımsal arazilerin korunması konusunda nasıl bir adım atılacağını soran Baybars, “Top yekûn bir planlama yapılmalı ama bunu koordine edecek makamda böyle bir niyet yok” şeklinde konuştu.

Baraj ve göletlerle ilgili yapılması gerekenler yapılsa riskin azalacağını belirten Baybars, geçmeyen imar planlarını sorarak, suyun artık kıt kaynak olduğunu da vurguladı.

Ayşegül Baybars, İnşaat Mühendisleri Odası’nın dün yaptığı yayına işaret ederek, Oda’nın ilgili konularda bakanlığa gönüllü yardıma hazır olduğunu beyan ettiğini ifade etti ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eski eserler konusunda da konuşan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ören yerlerinin hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde çalışmasını sağlayacak modellerin konuşulup konuşulmadığını sordu.

Eski Eserler Dairesi’nin gücünün artırılması gerektiğini belirten Baybars, Kent Müzesi, eski Meclis binası ve eski Cumhurbaşkanlığı binasının ne olacağını sordu.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Dikmen bölgesiyle ilgili bakanlığa ciddi bir rapor iletildiğini kaydederek, 2026’da bu risklerin devam edeceğini belirtti.

İmar Yasası’nın değişmesi konusunda adım atılmasını beklediklerini dile getiren Baybars, “Turizm bakanlığı bütçesel ve vizyon açısında da yetersiz. 2026’da heba edilecek gibi görünüyor” dedi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Genel Kurulda milletvekillerinin konuşmalarını yanıtladı. Ataoğlu, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan felakette görev alan, sahada bulunan herkese teşekkür etti.

Çalışmaları yerinde incelediğini, Girne Kaymakamlığı’nda bu sabah kapsamlı bir toplantıya katıldığını söyleyen Ataoğlu, alınması gereken önlemleri ve zararlarla ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti.

Ataoğlu, Şehir Planlama Dairesi’nin yayınladığı tüm imar planları ve emirnamelerde dere yataklarını imara kapadığını da vurguladı.

Revizyonu tamamlanan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar planı kapsamında ilk kez taşkın risk haritası hazırlandığını dile getiren Ataoğlu, Birleşik Kurul’dan onay beklendiğini belirtti.

Ataoğlu, bu konuda Birleşik Kurul’dan Gazimağusa’ya değil, Yeniboğaziçi ve İskele’yle ilgili ret olduğunu, Şehir Planlama Dairesi’nin bu konuda kısa bir çalışma yapacağını aktardı.

Dikmen İmar Planı’nda da taşkınlarla ilgili benzer bir çalışma yapıldığını aktaran Ataoğlu, Dikmen İmar Planı’nın da tamamlandıktan sonra yayınlanacağını, bu konuda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Lefkoşa İmar Planı revizyonunu, Lefkoşa Kent Merkez Öncelikli Alan Planı’nın yayınlandığını anımsatan Bakan Ataoğlu, Karpaz İmar Planı çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Tarım topraklarının korunmasıyla ilgili, Mesarya bölgesi emirname çalışmasının ilgili belediyelerin de iş birliğiyle devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, belediye meclis üyelerinin kararı sonrası bunun da yayınlanacağını aktardı.

Girne 2’nci bölge emirnamesinin ilgili belediyelerle çalışıldığını kaydeden Fikri Ataoğlu, Turizm Master Planı’nın Bakanlar Kurulu’na sunularak hayata geçirileceğini de açıkladı.

Turistik konaklama tesisleriyle ilgili 38 milyon hibe verildiğini anımsatan Fikri Ataoğlu, önümüzdeki süreçte turizm potansiyelinin geliştirilmesi için mali destek programının yeniden gündeme geleceğini; bu alanda verilecek hibenin yıkılmaya yüz tutmuş yerlerin turizme kazandırılmasıyla ve tamiratla ilgili olacağını açıkladı.

“Ada Kıbrıs” ile ilgili sürece değinen Ataoğlu, Türk Hava Yolları-A Jet ve Pegasus sürece katkılarına işaret etti.

Milletvekillerinin Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen turist sayısının düştüğünü söylendiğini, bunu farkında olduklarını belirten Ataoğlu, charter teşviklerini yine hareketlendirme hedeflerine de işaret etti.

Yolcu ve turist sayıları hakkında da bilgi veren Ataoğlu, 2019-2025 KKTC’ye gelen Türk yolcu sayısında yüzde 63’lük bir artış olduğunu, söz konusu süreçte toplam yolcu sayısında yüzde 46’lık artış yaşandığını söyledi.

2019-2025 arasında ülkeye gelen yabancı yolcu sayısında yüzde 9’luk düşüş olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, bununla ilgili çalıştıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, otellerdeki konaklamalarla ilgili bilgi de vererek, 2019-2025 arasında konaklamada yüzde 27 artış olduğunu belirtti.

Ataoğlu, Rauf Raif Denktaş Cumhuriyet Parkı ve Anıt Mezarı, Devlet Tiyatroları, müze ve ören yerleri, Dipkarpaz’daki eşekler, Girne Antik Liman’daki iskele çalışması, Gazimağusa’da atıl bir binada yapılacak çalışma, Gençlik Üst Kurulu, Jeoloji ve Maden Dairesi, müze ve ören yerler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, 1 Ocak 2026’da naylon poşet devrinin tamamen kapanacağını da açıkladı.

Fikri Ataoğlu, eski Cumhuriyet Meclisi’nin Eski Eserler Dairesi’ne devredilmesi konusundaki sürece işaret ederek, bu çalışma hakkında da bilgi verdi.

Fikri Ataoğlu, Lefkoşa AKM konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, “AKM’nin özel bir şirkete veya birisine verilmesi söz konusu olamaz” dedi.

Ataoğlu, konuşma yapanlara teşekkür ederek, “Tüm notlarımı aldım” diyerek soruları birer bir de yanıtlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından bakanlığın bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.