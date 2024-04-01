Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü çerçevesinde Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü takdim töreninin üçüncüsünü 15 Nisan Pazartesi günü düzenliyor.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerindeki III. Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü takdim töreni, saat 17.00’de, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak.

Kültür Dairesi, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler arasından ödül verilecek sanatçıların eserlerinin de olacağı bir seçki hazırlayarak ödül takdim töreni esnasında İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunacak.

-“Zaimağaoğlu: “Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini hayatta oldukları sürece bilmeliyiz”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Dünya Sanat Günü vesilesiyle Kültür Dairesi olarak ülke kültür sanatına yapıtlarıyla yön veren, duayen kültür sanat insanlarına teşekkür etmeye devam ettiklerini söyledi. Vefa kültürünün önemine dikkat çeken Zaimağaoğlu, sahip olunan değerlerin kıymetini hayatta oldukları sürece bilmek gerektiğinin altını çizdi.

Zaimağaoğlu ödülün bu yıl resim dalında Emin Çizenel, Güner Pir, Hikmet Uluçam, İsmet Tatar, Salih Mustafa Çizel ve Türksal İnce ile hem müzik hem de resim dalında Feridun Işıman’a, müzik alanında Aydın Hikmet’e, edebiyat alanında İlkay Adalı, Feriha Altıok ve Ayşe Tural’a ve karikatür dalında da Musa Kayra ve Serhan Gazioğlu’na verileceğini belirtti.