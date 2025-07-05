Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi. Başbakan'ın mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Can Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’nde yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk halkına yönelik samimi selamları ve gözlemci üyeliğimizin Teşkilat nezdinde daha da güçlenmesi yönündeki temennileri, bizlere bir kez daha moral ve umut vermiştir. On yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesine verdiği güçlü destekten dolayı Sayın Erdoğan'a en kalbî teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle, Anavatan Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, Can Azerbaycan’a ev sahipliği için teşekkür ediyoruz."