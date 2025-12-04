Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.



Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Verme", “Rüşvet Teklif Etme", "İrtikap", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Cahitoğlu'nun 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet, Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca'yı tanık olarak dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Hoca, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi.

Polis, Cahitoğlu'nun 2020 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa bölgesindeki devlet dairelerindeki işlemlerin yapılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığını söyledi.

Zanlının hukuka aykırı bir şekilde bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğine dikkat çekti.

Polis, zanlının yine bir başka şahısın devletteki işlerini yapması için rüşvet talep ettiğini belirtti.

Zanlının 3 Aralık 2025 tarihinde mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, zanlının evinin de arandığını söyledi.

Zanlının evinde yapılan aramada, kanunsuz olarak 2 adet şarjör ile 50 adet 9mm çapında canlı mermi de bulunduğunu kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlıdan 3 ayrı gönüllü ifade alındığını, bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Emare alınan kamera ve ses kayıtlarının DATA incelemeye gönderileceğini belirten polis, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Cahitoğlu'nun avukatı Süleyman Dolmacı, tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak zanlının kronik böbrek rahatsızlığının bulunduğunu belirterek tam tevekkülü bir hastanede doktor kontrolünden geçirilmesini istedi.

Yargıç Şevket Gazi, talepleri uygun bularak Cahitoğlu'nun bir gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.