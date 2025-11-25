Başbuğ Alparslan Türkeş, doğumunun 108’inci yılında Lefkoşa’daki müze evinde 25 Kasım Salı akşamı düzenlenecek mevlit programıyla anılacak.

Türk siyaset ve devlet adamı Başbuğ Alparslan Türkeş, doğumunun 108. yılında, Lefkoşa'da doğduğu ve bugün müze olan evde düzenlenecek anma programıyla yad edilecek.

Türk siyasetine “Başbuğ” olarak damga vuran Kıbrıs doğumlu Alparslan Türkeş için, 25 Kasım Salı günü saat 19:00'da doğduğu evde; Alparslan Türkeş Müze Evi’nde mevlit okutulacak.

Vefatının ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da sevenleri ve fikirdaşları, Başbuğ Türkeş’i doğum gününde dualarla anacak.

25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa’da doğan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997’de Ankara’da vefat etmişti.