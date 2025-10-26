Basın-Sen, Türkiye’de Tele1 televizyon kanalına yönelik alınan kayyum atama kararını kınadı.

Bu olayın, Türkiye’de demokrasi ile ifade ve düşünce özgürlüğüne vurulan darbelerden biri olduğu savunulan Basın-Sen açıklamasında, “Türkiye’de iktidarın sandık kurulduğunda seçimleri kaybedeceğini anladığı ve rakip gördükleri kesimleri susturmak için çaba harcadığı” iddia edildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Türkiye Cumhuriyeti’nde özgür yayın yapan Tele1’in yayınlarını durdurma kararı alınmış, kanalın başına kayyum atamış ve Tele1’in tüm yayınlarını YouTube üzerinden kaldırtmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir.”

Basın-Sen, başta kardeş örgütleri Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Basın İş Sendikası olmak üzere tüm mücadele veren örgütlerin de yanında olduklarını kaydetti.