Meclis’teki eylemler sırasında polis tarafından tutuklanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu 20.30 sıralarında serbest bırakıldı.

Polis genel Müdürlüğü’ne giden sendika başkanları ile kucaklaşan Tuğcu, daha sonra kısa bir açıklama yaptı. Kendisine 3 dava okunduğunu kaydeden Tuğcu, birlikte tutuklandıkları 4 kişiyle birlikte suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Orantısız güç kullanılarak tutuklandıklarını ve saatlerce siyasi rehine olarak tutulduklarını ifade eden Tuğcu, dava okunması için yaklaşık 9 saat beklerken polislerin kendilerine son derece yardımcı olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Tuğcu, serbest kalmasının ardından kendisini bekleyen sendika başkanlarıyla toplantıya geçeceklerini ifade etti.

Tuğcu’nun avukatı Serkan Mesutoğlu da okunan 3 davayı “Ayaklanma”, “Polisi darp etmek suretiyle görevden men” ve “Kasti hasar” olarak açıkladı.