Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, sendikalarla hükümet arasında yüzde yüz bir uzlaşı sağlanması halinde Meclis’in açılabileceğini söyledi.

Hükümetin görüşme ve uzlaşı için belirlediği isimlerin de Meclis’te beklediğini Ziya Öztürkler, saatin geç olduğunu ve bunun olabilmesi için yüzde yüz uzlaşma olması gerektiğini vurguladı.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ziya Öztürkler, uzlaşıya varılması halinde Yasa Gücünde Kararname’nin de geri çekileceğini kaydetti. Öztürkler, “Uzlaşı olacaksa ilgili kararnamenin hükmü olmayacaktır” dedi.