Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Basın özgürlüğünü budamaya yönelik hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz. Gazetecileri ve halkı susturmaya çalışan her girişimin karşısında duracağız.” açıklamasında bulundu.

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın tüm itirazlara rağmen dün Cumhuriyet Meclisi’nden oy çokluğuyla geçirildiğini belirten basın örgütleri, gazetecileri “bu yasayı tanımamaya, üstün kamu yararı gerektiren konularda özgür yayıncılık yapmaya ve sıradan yurttaşın masumiyet karinesine maksimum saygı göstermeye” çağırdı.

“Uzlaşı yok. Basın özgürlüğüne gerici müdahaleyi kabul etmiyoruz.” başlıklı ortak açıklamada, gazetecilerin, sendikaların, siyasal partilerin, hukukçuların ve demokratik kitle örgütlerinin ortaya koyduğu güçlü karşı çıkışa rağmen yasanın UBP-DP-YDP hükümeti tarafından Meclis’ten geçirildiği ifade edildi.

-“Gazetecilik faaliyetini cezalandırma tehdidiyle kuşatan anlayış demokratik toplum düzeniyle bağdaşmamaktadır”

Açıklamada, yasa içerisinde yer alan hapislik cezasının geri çekilmiş olmasının, düzenlemenin fikir, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik taşıdığı tehdidi ortadan kaldırmadığı belirtilerek, basın emekçilerini ve halkı baskı altına almayı hedefleyen, "gazetecilik faaliyetini cezalandırma tehdidiyle kuşatan anlayışın" demokratik toplum düzeniyle bağdaşmadığı görüşü dile getirildi.

-“Gazetecilik suç değildir; toplum karanlığa mahkum edilemez”

Gazetecilerin kamu yararı adına yürüttüğü faaliyetleri suç kapsamına sokmaya yönelik her girişimin toplumun gerçeklere ulaşma hakkına yönelik "bir saldırı" olduğu ifade edilen açıklamada, “Gazetecilik suç değildir”, “Haber alma hakkı engellenemez” ve “Basın emekçileri susturularak toplum karanlığa mahkum edilemez.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasada yapılan değişikliklerin “kozmetik” olduğu ve kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik yapıldığı belirtilerek, sorunun yalnızca hapislik cezası değil, "gazetecileri ve halkı baskı altında tutmayı amaçlayan zihniyet" olduğu kaydedildi.

-“Basın emekçilerine yeni bir gözdağı”

“Geri çekilen hapis tehdidinin yerine, otosansürü büyütecek, gazetecileri hedef gösterecek ve eleştirel haberciliği baskılayacak bir düzen bırakılmıştır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, düzenlemenin ağır baskılar altında çalışan basın emekçilerine yönelik yeni bir "gözdağı" anlamı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, iktidarın hoşuna gitmeyen haberlerin, kamu yararına yapılan yayınların ve halk adına yürütülen sorgulayıcı gazeteciliğin cezalandırılmasının önünün açılmak istendiği iddia edildi.

-“Demokrasi, özgür bir basın ve halkla mümkündür; bu yasa toplumsal vicdanda meşru değildir”

Açıklamada ayrıca, “Demokrasi, eleştiren, sorgulayan ve gerçekleri ortaya çıkaran özgür bir basın ve halkla mümkündür. Meclis’ten geçen bu yasa toplumsal vicdanda meşru değildir. Mücadelemiz sürecektir.” ifadeleri kullanıldı.