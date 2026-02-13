Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bölgede artan öğrenci yoğunluğunu rahatlatacak dev eğitim yatırımını canlı yayında açıkladı. Amcaoğlu, müjdeyi Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan “Genç’te Sabah” programında, program sunucusu Esengül Evcil’e verdi.

650 öğrenci kapasiteli yeni ilkokul için ihale sürecinin başladığını duyuran Amcaoğlu, projenin bölgenin eğitim altyapısında ciddi bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

LEFKOŞA–GÖNYELİ SINIRINA YAPILACAK

Modern mimariyle tasarlanan okulun, Lefkoşa-Gönyeli sınırında, BTHK arkasındaki bölgede inşa edilmesi planlanıyor. Kampüsün sadece dersliklerden oluşmayacağını belirten Amcaoğlu, sosyal ve sportif alanlarıyla örnek bir eğitim kompleksi hedeflediklerini vurguladı.

YOĞUNLUK KRİTİK SEVİYEDE

Gönyeli ve Alayköy’de son yıllarda yaşanan nüfus artışına dikkat çeken Amcaoğlu, özellikle mevcut ilkokullarda kapasitenin aşıldığını ifade etti. Yeni okulun bu yükü önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

FİNANSMAN TÜRKİYE’DEN

Projenin finansmanı için yaklaşık 300 milyon TL’lik kaynağın Türkiye tarafından sağlandığı açıklandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının başlaması planlanıyor. Canlı yayında konuşan Amcaoğlu, “Bu yatırım bölgedeki eğitim sorununu büyük ölçüde rahatlatacağını” kaydetti.

MEVCUT OKULLARA DA YATIRIM

Belediye, yeni okulun yanı sıra mevcut eğitim kurumlarında da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor:

Suat Günsel İlkokulu’nda spor alanları yenilendi.

Fazıl Plümer Anaokulu’nda altyapı çalışmaları devam ediyor.

Alayköy İlkokulu’na yeni derslikler kazandırıldı, ek sınıflar için süreç başlatıldı.