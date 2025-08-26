Helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın Lakers'a transfer hikâyesi, 'With the 8th Pick?' adıyla belgesel oluyor.

NBA efsanesi Kobe Bryant, trajik bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybettikten sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

Variety'nin haberine göre, ünlü basketbolcunun ölümünden 5 yıl sonra NBA'e giriş hikayesi film oluyor. Warner Bros. Pictures imzalı film, Bryant'ın lise yıllarından doğrudan NBA'e giriş hikayesi seçmelerine odaklanıyor.

O dönemde birçok takım tarafından riskli görülen genç Kobe, sekizinci sıradan seçilmesi beklenirken, Nets son anda bu kararından vazgeçmiş ve Bryant; Charlotte Hornets tarafından 13'üncü sıradan seçildikten sonra Los Angeles Lakers’a takas edilmişti.

New Jersey Nets genel menajeri John Nash ve dönemin yeni başantrenörü John Calipari’nin gözünden anlatılacak film, bu kararın perde arkasını konu alacak. Nash, yıllar önce Kobe Bryant’ın büyük bir yıldız olacağını görmüş ve onu takıma getirmek için oldukça önemli çabalar harcamıştı.

Kod adı "With the 8th Pick" olan filmin senaryosunu Alex Sohn ve Gavin Johannsen’in kaleme alacak. Filmin yapımcıları arasında ünlü Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady de bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ise henüz netleşmedi.