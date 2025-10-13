Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu görevine yeni atanan Işın Gürler, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının önemi vurgulandı.

-Sadıkoğlu: “İskele-Karpaz halkına sunulan hizmetten dolayı teşekkür ederim”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürler’e başarı diledi.

İskele ve Karpaz’da yaşayan vatandaşların, doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik, adli konular ve daha birçok işlem için Lefkoşa’ya gitmelerine gerek kalmadığını söyleyen Sadıkoğlu, halka sunulan hizmetten dolayı Gürler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.