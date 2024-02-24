Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lob’ın International tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Kalite Zirvesi çerçevesinde "Yılın Başarılı Bakanlık Hizmet Ödülü" aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun yıllar yapılamayan, yapılması zor veya imkânsız denen icraata imza atıldığı için bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Ödül takdiminin ardından bir kısa bir konuşma yapan Arıklı, “İki yıllık süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, bayındırlık ve ulaştırma alanında gerçekten yapılamayan, yapılması çok zor hatta mümkün görülmeyen bir takım icraata imza attık. En önemli icraatımız da 2012 yılında ihale edilen ancak aradan yıllar geçmesine rağmen bir türlü bitirilemeyen, uluslararası nitelikte olan Ercan Havalimanı’nın açılmasıydı.” dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı’nın yeni pist ve terminalinin açılmasında, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

Arıklı, “Ercan Havalimanı Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı, Orta Doğu’nun en büyük havalimanlarından bir tanesi ve yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı. Biz göreve geldikten sonra hedef koyduk, ‘bir yıl içerisinde açılacak’ dedik ve açtık. Bu bizim için başarı olarak kabul ediliyor.” ifadelerini kullandı.

2018’den bu yana bir türlü hayata geçirilemeyen 4.5G teknolojisini halkın hizmetine sunduklarını belirten Arıklı, son iki yıl içerisinde önemli bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yapılan kara yolu projelerini tamamladıklarını kaydetti.

“Ancak önümüzde uzun bir yol ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok daha güçlü kılacak önemli projelerin hayata geçirilmesi görevi var.” diyen Arıklı, limanların özelleştirilmesi, her haneye ulaşacak fiber-optik altyapı ağı, çağdaş toplu taşıma sistemi, modern araç muayene sistemi ve kara yolu ağının geliştirilmesinin başlıca hedefleri arasında yer aldığının altını çizdi.