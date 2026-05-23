ümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Gazimağusa Limanı’na gerekli yatırımlar yapılmayarak, kriz yaratılmaya ve özelleştirmeye zemin hazırlanmaya çalışıldığını ileri sürerek hükümeti eleştirdi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerekli tamiratların yapılmadığını, kapasitenin üzerinde geminin limana alındığı ve limanda kaos yaşandığını savunuldu.

“Limanda görevi başında bulunan gümrük memurunun aracına tır çarptığı” belirtilen açıklamada, “Yaşanan bu olay bir kaza değil, hükümetin ihmalinin sonucudur” denildi.

Açıklamada, limanlar ve tüm gümrüklerdeki grev yasaklarının bitmek üzere olduğu da anımsatıldı.