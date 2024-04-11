KKTC Tüketiciler Derneği, bayram süresince piyasada “fahiş fiyatlar” ve “haksızlıklar” ile ilgili şikayetlerini derneğe bildirmeleri için tüketicilere çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkının ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını kutlayarak, “ülke genelinde bayram süresince piyasada fahiş fiyatlar ve haksızlıklar ile ilgili şikayetlerini cezai yaptırım için Ticaret Dairesine iletmek üzere Derneğimize bildirmeleri için tüm tüketicilere iş birliği ve iletişim çağrısı yapmaktadır” dedi.

Işık, bayram dolayısıyla Alo 171 Tüketici Hattı’nda yalnız telesekreter olacağından tüketicilerin şikayetlerini bakanlığa iletmelerine olanak sağlayacak olan derneğe 24 saat ulaşabileceklerini belirtti.

Işık ayrıca, tüketicileri mağdur eden ve fahiş fiyatlar ile satış yatığı tespit ve teşhir edilen iş yeri ve marketlerden alışveriş yapmamaları için tüketicilere çağrıda da bulundu.