Trafik ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimleri kapsamında toplam 641 araç sürücüsü kontrol edildi; 34 sürücü yazıldı; 12 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen sürücülerin 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i susturucusuz egzozla araç kullanmak ve 17’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.