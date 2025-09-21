İstinaf, İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" davasında verilen cezayı hukuka uygun buldu
İçeriği Görüntüle
Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, başkanvekili olarak seçildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçim tarihi bugün olarak belirlenmişti.
Bayrampaşa Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için bugün toplandı.
İlçede belediye meclisinde yapılan seçimde, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, başkanvekili olarak seçildi.
Kahraman, dördüncü tura kalan seçimde, eşitliğin bozulmaması nedeniyle kurayla seçildi.
Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, AK Parti ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.