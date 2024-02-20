Ortaköy Işıklarından Hastane Çemberi İstikametinde Aydınlatma Çalışması ve Trafik Yönlendirme Uygulaması yapılıyor.

Berlediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Lefkoşa Türk Belediye (LTB) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu işbirliğinde şehrin aydınlatma sorunlarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Ortaköy ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametindeki şebekede patlak tespit edilmiştir. Kazı gerektiren çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek şerite indirilmiştir. Akşam saatlerine kadar sürecek çalışmalar boyunca trafik yönlendirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu istikamete ulaşması gereken sürücüler trafik yoğunluğu yaşamamak için alternatif yolları tercih edebilir."