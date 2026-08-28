İskele’de bir kişiden 50 bin euro isteyen ve parayı vermemesi halinde ailesine zarar vermekle tehdit ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay pazartesi günü saat 21.30'da İskele’de faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi.

R.B. (E-39) ile S.G.’nin (E-38) bir şahıstan 50 bin euro istemesi ve parayı vermemesi halinde ailesine zarar verecekleri yönünde tehditte bulunması ardından polis tarafından yürütülen soruşturmada iki zanlı tespit edildi. Zanlılar tutuklandı.

-Restoran sahibinin hesabına inşaat malzemesi yazdıran kişiye tutukluluk

Gazimağusa’da A.Y.’nin (E-46), bir restoranda yapacağı demir işiyle ilgisi bulunmayan çeşitli inşaat malzemelerini restoran sahibinin hesabına yazdırarak temin ettiği ve malzemeleri restoran için kullanmayarak çaldığı tespit edildi.

Haziran ayı içinde meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polisin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kalan iki kişi tespit edildi.

Şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Plajda şezlongda uyurken tespit edilen kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir plajda şezlongda uyurken tespit edilen E.Ş. (K-27), yapılan sorgulamada ülkede kalacak yeri, geçim kaynağı ve parasının bulunmadığının belirlenmesi üzerine tutuklandı.

Olay bugün sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

-Ruhsatsız köpeğin bir kişiyi ısırması üzerine yasal işlem

Kalkanlı’da M.C.’nin (E-57) ruhsatsız olarak sorumluluğunda bulundurduğu köpek, bağlı olduğu sırada yanından geçen bir kişiyi ısırdı.

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından M.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması sürüyor.