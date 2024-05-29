19. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, cuma akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile sona erecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği' nin organizasyonunda, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele’ nin katkılarıyla 25 Nisan’ da başlayan ve 12 farklı konsere ev sahipliği yapan festivalin kapanış konseri, Bellapais Manastırında saat 20.00’de başlayacak.

Festival kapanış konserinin ilk bölümünde Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki KKTC CSO Schubert’in İtalyan tarzındaki 1. Uvertürünü seslendirecek ve ardından Mozart’ın 4. Keman Konçertosu yorumunda ise solist olarak yer alacak olan Kemancı Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik edecek.

Konserin 2. Bölümünde ise Tolga Atalay Ün yönetimindeki KKTC CSO bu kez Schubert’in İtalyan tarzındaki 2. Uvertürünü ve Beethoven’in 8. Senfonisi’ni seslendirecek. Konserin konzertmeisteri ise kemancı Nihat Ağdaç olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’ in iletişim ve Pia Bella Hotel’ in konaklama sponsoru olduğu Festival Kapanış Konseri’nin Biletleri; Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden, Konser Girişinden veya Online Bilet olarak biletfest.com'dan alınabilecek.