“Ben Fidel” isimli tiyatro oyunu, 12 Haziran Cuma günü Girne'de sahnelenecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yer alacak tek perdelik oyun saat 20.30'da başlayacak.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Tiyatro Kavuk, Girne Tiyatro SU ve Kıbrıs Hallederiz işbirliği ile sahnelenecek oyun, dünyada Fidel Castro ile ilgili ilk tek kişilik oyun olma özelliğini taşıyor.

Tolga Pancaroğlu’nun oynadığı, Onur Erbilen’in yazıp yönettiği ve Tiyatro Kavuk tarafından sahnelenecek oyunun biletleri, kibrisbiletcim.com üzerinden satın alınabilir. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye 05338212144 numaralı telefondan ulaşılabilir.