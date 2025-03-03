Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havaalanı’nda "uçuş güvenliğini tehlikeye atan" sorunlar tespit ettiklerini belirterek, "herhangi bir kaza veya kırım sonucu can kaybı yaşanmasının sorumluluğunun Hükümette olacağını" kaydetti.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan İtfaiye Biriminde itfaiye araçlarının zamanında müdahale edemez ve çalıştırılamaz durumda olduğunu gündeme getirdiklerini hatırlatarak, "geçen on günde araçların tamiri veya yenilenmesi yönünde hiçbir adım atılmadı" dedi.

Ercan Havaalanı’nda "uçuş güvenliğini tehlikeye atan çok önemli başka sorunların olduğunu da" tespit ettiklerini belirten Bengihan, bunları; "havacılık sistemi elemanlarının birçoğunun yedeğinin olmadığı, radarların yedeklerinin çalışmadığı ve havaalanı pistinin altında bulunan alt geçidin ışıklarının yanmadığı" şeklinde sıraladı. Bengihan, “Tarafımıza gelen bilgiye göre ilgili şirket buranın elektriğini kesmiş olup bu durum can güvenliği açısından büyük tehlike arz etmektedir.” diyerek, Havaalanının işletmesi özel şirkete devredildiğinden bu yana hiçbir bakım anlaşması yapılmadığı gerekçesiyle Başbakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını Havaalanının güvenliği konusunda "duyarsız ve sorumsuz davranmakla" suçladı.

Bengihan, “Can güvenliğinin söz konusu olduğu bir konuda özel şirkete söz geçirilememesi, hiçbir yaptırım uygulanamaması; Hükümetin acizliğinin göstergesidir. Uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Ercan Havaalanında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya kırım sonucu can kaybı yaşanmasının sorumluluğu hükümet edenlerin üzerinde olacaktır.” ifadelerini kullandı.