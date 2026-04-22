Maliye Bakanı Özdemir Berova, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihî bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Berova, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü’ ve ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir; çocuklar ise bu egemenliğin yarınlara uzanan en güçlü teminatıdır” ifadesini kullandı.

Bu günün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olmasının ayrı bir önem taşıdığını belirten Berova, çocukların barış, güven ve umut dolu bir dünyada yetişmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Berova, geleceğin teminatı olan çocuklar için daha aydınlık yarınlar inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Berova, mesajında 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları ve ‘Şampiyon Melekler’i de rahmetle anarak, hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anan Berova, TBMM’nin açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerle kutladı.