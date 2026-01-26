Maliye Bakanı Özdemir Berova 27-28 Ocak Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıyan en önemli tarihsel dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, bu direnişin halkın varoluş ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Berova, 27-28 Ocak 1958 direnişinin 68’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“27-28 Ocak 1958 Direnişi, Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı ortaya koyduğu büyük ve onurlu bir toplumsal direniştir.

Bu direniş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini açıkça ortaya koymuş; halkımızın haklarını savunacak güçte olduğunu, birlik ve beraberlik içinde örgütlenerek mücadele edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

İngiliz sömürge yönetimine karşı göğsünü siper ederek şahlanan Kıbrıs Türk halkının verdiği bu onurlu mücadele, bugün sahip olduğumuz kazanımların temelini oluşturmuştur.

27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesidir.

27-28 Ocak 1958 direnişinin 68’inci yıl dönümünde, toprağı vatan yapan ve şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; halkımızın onurlu direnişini bir kez daha selamlıyorum.”