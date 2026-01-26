Ülkede son bir haftada çıkan 11 yangında 3 milyon TL’ye yakın maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 19-25 Ocak tarihlerini kapsayan sürede KKTC’de 11 yangın çıktı. Yangınlarda meydana gelen toplam zarar miktarı 2 milyon 713 bin TL olarak açıklandı.

Yangınların muhtemel sebepleri ise, “Elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tesisatının yüklenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmariti, şömine ve sobalarla bacalarından çıkan kıvılcımlar” olarak aktarıldı.

Öte yandan aynı tarihler arasında 23 özel servis olayı oldu.

Özel servis olayları ise; “Yangına karşı tedbir, asansörde mahsur kalan şahısların, araçların motor bölümleriyle depo arasında mahsur kalan kedilerin, yataktan düşen hasta şahsın ve trafik kazasında yaralanan kişilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma için hastaneye sevki” olarak açıklandı.