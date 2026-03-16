Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılabilmesine yönelik bir paket hazırlığı içerisindeyiz.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde ilk sırada onaya ve bilgiye sunuşlar yapıldı. Komitelerde görüşülen yasa tasarılarının Genel Kurul’a sevk edilmeleri ve Genel Kurul’da görüşülüp, onaylanmalarına ilişkin tezkereler okundu.

İlk sırada “Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin” Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere, Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edildi.

İkinci sırada Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere, Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi.

Üçüncüsü sırada ise Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin tezkeresi Genel Kurul’da okundu ve tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da, 62. madde tahtında söz alındı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu adına CTP Grup Başkanı Sıla Usar İncirli, “Fiyat İstikrar Fonu ne işe yarar?” konulu güncel konuşmasını yaptı.

-İncirli: “Fiyat İstikrar Fonu’nda biriken paralar tam da bugünler içindi”

-Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, içinden geçilen dönemde ülkenin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, ülkede yaşanan kötü gidişatın nedeninin hükümetin borçlanması ve ülkenin kamu maliyesini kötü yönetmesi nedeniyle olduğunu söyledi.

İncirli, bu kötü gidişatın üzerine bir de ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı saldırının dünyadaki fuel oil fiyatlarının yukarıya çıkmasına neden olduğunu işaret ederek, tüm ülkelerin kendi iç ekonomilerini stabilize etmek, kontrol altına alabilmek için yasal mevzuatları olduğunu ve hükümetlerin bu yönde kararlar aldıklarını dile getirdi.

Her hükümetin bu düzenlemeleri yapabilmek için ellinde bazı enstrümanlar olduğunu vurgulayan İncirli, Fiyat İstikrar Fonu’nun bunlardan biri olduğunu kaydetti.

İncirli, Fiyat İstikrar Fonu ve amacı hakkında Genel Kurul’da bilgi verdi.

Fiyat İstikrar Fonu’nda 2025 yılı içerisinde 7 milyar TL toplandığını söyleyen İncirli, bu fonun amacının beklenmedik durumlar için kullanılması gerektiğini belirterek, Hükümet’in bu konuda ne yaptığını sordu.

Bu paranın hangi alanlarda kullanıldığını soran İncirli, Hükümet’i harcama yaptığı alanlar konusunda eleştirerek, Fiyat İstikrar Fonu’nun amacı dışında kullanıldığını söyledi.

İncirli, Fiyat İstikrar Fonu’nda biriken paraların tam da bugünler için olduğunu kaydederek, söz konusu paranın akaryakıt zammını minimumda tutmak için kullanılması gerektiğini, ancak 11 TL’lik bir zam yapıldığını kaydetti.

“Bizim derdimiz hayat pahalılığının artmaması, enflasyonun yükselmemesi, üretimin devam edebilmesi, bizden kaynaklanmayan nedenlerden –savaş gibi- dolayı ülkemizin korunabilmesidir” diyen İncirli, bunun için bir ülkenin en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Bir ülkenin kaynaklarını doğru şekilde yönetmesi gerektiğini kaydeden İncirli, savaş gibi kendilerinin kontrolü dışında gerçekleşen durumlarda Fon’daki paranın kullanılarak, ülke ekonomisinin korunması gerektiğini ifade etti.

İncirli, konuşmasının sonunda Hükümet’e, Fiyat İstikrar Fonu’nda 2025 yılında toplanan 7 milyar TL’yi nereye harcadıklarını bir kez daha sordu.

-Berova: “Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılabilmesine yönelik bir paket hazırlığı içerisindeyiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, İncirli’nin Fiyat İstikrar Fonu’nda 2025 yılında biriken 7 milyar TL’nin bilgisini bir belediye başkanından aldığını söyleyerek, bu paranın nasıl kullanıldığını kendilerine de sorabileceğini kaydetti.

Fiyat İstikrar Fonu’nun CTP’nin dönemi olan 2005 ve 2009 yıllarındaki kullanım şekli ve yüzdelerini karşılaştıran Berova, şimdiki Hükümet’in Fon’u kullanım alanları ve yüzdeleri açısından o dönemden daha yüksek olduğunu belirtti.

Berova konuşmasında, fonun kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.

Geçen hafta brent petrol fiyatlarının 90’larda, bugün ise 100 TL üzerinde olduğunu aktaran Berova, her çarşamba akaryakıt fiyatlarında neler yapılabilir konusunda Hükümet’in görüştüğünü belirtti.

Berova, Hükümet’in bu haftaki akaryakıt fiyatları konusunda neler yapılabileceğine dair çalışma yaptığını ve kesin sonucun Çarşamba günü belli olacağını, sonrasında ise bu çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etti.

Berova, tüm dünyayla birlikte yaşanan savaş nedeniyle çok sıkıntılı bir dönem geçirildiğini belirterek, Hükümet olarak bu dönemi en az hasarla kapatabilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ana Muhalefet Partisi’nin de bu çalışmalara katkı koyabileceğini vurgulayan Berova, muhalefetin katkı sağlamak istedikleri konuları kürsüden değil, doğrudan kendilerine iletmeleri çağrısında bulundu.

Berova, sadece akaryakıt konusunu değil, Mart ayında öngördükleri gelirlerde yaşanacak daralmayı da değerlendirdiklerini söyleyerek, Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm boyutlarıyla ele alındığını ve halkın bu süreçten en az zararla çıkması için “yedi gün 24 saat” çalıştıklarını belirtti.

Konuşmasında ayrıca Berova, Güney Kıbrıs’ta mazot fiyatlarının Kuzey Kıbrıs’ın yüzde 48 üzerinde olduğunu da aktardı.

Hükümete gece yarısı akaryakıta zam yaptığı eleştirisinin geldiğini de belirten Berova, uygulamaya göre çarşamba günü alınan kararların gece yarısından itibaren devreye girdiğini hatırlattı.

Berova, KKTC Hükümeti olarak tüm güçlerini bu konuya odakladıklarını vurgulayarak, “Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılabilmesine yönelik bir paket hazırlığı içerisindeyiz. Bu paket şekillendiğinde detaylarını ana muhalefet partisi ile paylaşacağız. Ancak süreç normal bir süreç değil; bu nedenle çok hızlı ve doğru kararlar vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

-Şahali

Genel Kurul’da daha sonra CTP milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Şahali, Berova’ya yorgun göründüğünü belirterek kendilerini takdir ettiklerini söyledi ve bazı konularda uyarıda bulunmak istediğini dile getirdi.

CTP dönemi ile şimdiki dönemi karşılaştırmanın mümkün olmadığını söylen Şahali, şimdiki hükümetin “paçasından borç akan bir hükümet” olduğunu iddia etti.

Şahali, Hükümet’in sürekli kürsüden çağrı yaptığını ancak eğer gerçekten muhalefetin katkı koymasını istiyorlarsa bunu doğrudan sağlayabileceklerini belirtti; Hükümet’in kürsüden yaptığı çağrıları ise “butik çağrılar” olarak nitelendirdi.

Ardından söz alan Berova, Şahali’ye "popülizm" yapmamasını ve bu süreçte çok hızlı karar alınması gerektiğini söyledi.