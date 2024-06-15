Maliye Bakanı Özdemir Berova, Babalar Günü’nü kutlayarak, “Baba; sığınacak en büyük ve en güvenilir limandır.” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Babalar Günü’nün bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesiyle sevinç ve coşkunun ikiye katlandığını söyledi.

Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;

“Benim babam…diye başlar cümleler. Tüm çocukların gözünde babalar, kahramandır…Her çocuk babasının mesleği ile değil, kahramanlığı ile övünür. Her Baba çok güçlüdür. Rol modeldir, güvendir. Baba saygıdır, sevgidir, şefkattir, disiplindir, koruyucudur. Sihirli güçleri vardır. Baba sığınacak en büyük ve en güvenilir limandır. Tecrübeleri sayesinde geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, bizlere hayatı öğreten, yol gösterendir.

Maddi-manevi tüm imkânlarını seferber eden, fedakârlıkları ömür boyu süren Babalarımız, en değerli varlıklarımızdır.

Tüm Babaların, ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyor, vefat eden ve ismi özlemle anılan başta Babam Özel Berova olmak üzere tüm Babalara Allah’tan rahmet diliyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve Şampiyon Meleklerimizin Babaları ve evlatlarını kucaklayamayan, yüreği yaralı babalara minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”