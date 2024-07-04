Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Antrenör Nevzad Denerel ve milli badmintoncularla bir araya geldi.

Berova, KKTC'de, Türkiye’de ve daha birçok ülkede düzenlenen müsabakalarda rakiplerine karşı mücadele eden ve başarı gösteren sporcuların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, nisan ayında Bursa da düzenlen 17 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda iki, Mayıs ayında Rize de düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda bir ve Haziran ayında Çorum da düzenlenen dokuz yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası’nda iki sporcunun, toplamda beş sporcunun Türkiye Milli Takımı’nda oynama hakkı elde ettiğini, 2024 yılında Türkiye deki şampiyonalarda 15 KKTC’li sporcunun da ana tabloya kalma başarısı gösterdiğini söyledi.

Deniz ayrıca, Çorum da düzenlenen dokuz yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası’nda iki KKTC’li sporcunun da Türkiye ikinciliği elde ettiğini kaydetti.

KKTC’ye uygulanan ambargoya rağmen sporcuların uluslararası arenada gösterdiği başarıların Kıbrıs Türk halkını gururlandırdığını belirten Maliye Bakanı Özdemir Berova, sporcuları, federasyon yönetimi, antrenör ve aileleri kutladı.

Berova, “Ülkemizde ve uluslararası müsabakalarda rakiplerine karşı mücadele eden ve başarı gösteren sporcularımız bizleri gururlandırıyor” ifadelerini kullandı ve sporcuları kutladı.