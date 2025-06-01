Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, çocukların hak ettikleri koşullarda yaşamalarını sağlamak, onları korumak ve desteklemek; eğitim, sağlık, oyun ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan tüm çocukların eşit şekilde yararlanmasını temin etenin herkesin ortak ve insani sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Berova 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dili, dini, ırkı, rengi her ne olursa olsun, geleceğimizin teminatı olan çocukların barış dolu bir dünyada, sevgiyle, neşeyle ve güven içinde büyümelerinin en büyük dileği olduğunu belirten Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, dünyanın dört bir yanında çocukların haklarına, mutluluğuna ve gelişimine dikkat çekmek amacıyla kutlanan ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’.

Dili, dini, ırkı, rengi her ne olursa olsun, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın barış dolu bir dünyada, sevgiyle, neşeyle ve güven içinde büyümeleri en büyük dileğimizdir.

Her biri birer umut olan çocuklarımızın hak ettikleri koşullarda yaşamalarını sağlamak, onları korumak ve desteklemek; eğitim, sağlık, oyun ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan tüm çocuklarımızın eşit şekilde yararlanmasını temin etmek, hepimizin ortak ve insani sorumluluğudur.

Unutmayalım ki; çocuklarına sahip çıkamayan toplumlar, geleceğini de koruyamaz.

Bu vesileyle, tüm çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve aydınlık yarınlara ulaşmalarını temenni ediyor, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum.

Şampiyon Meleklerimizi, savaşlarda hayatını kaybeden, açlık, yokluk çeken, işkence ve şiddete uğrayan çocuklarımızı derin bir üzüntü ve saygıyla anıyorum. Onların kalplerimizde bıraktıkları izler silinmeyecek, hatıraları daima yaşayacaktır.

İnanıyorum ki; sevgiyle büyüyen her çocuk, yarının vicdanlı dünyasını inşa edecek bir ışık olacaktır.”